Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 12:59

Транспорт

Москвичей призвали пересесть на метро 12 февраля из-за неустойчивой погоды

Фото: Москва 24/Анна Селина

Жителям и гостям Москвы рекомендуется 12 февраля пересесть на городской транспорт, в первую очередь метро, из-за неустойчивой погоды. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Утром и днем ожидаются мокрый снег и потепление, а вечером – резкое похолодание. Кроме того, может образоваться гололедица.

Ведомство посоветовало автомобилистам не выезжать в часы пик, снижать скорость и увеличивать дистанцию на дороге, избегать резких маневров, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

"Берегите себя и других участников движения!" – призвали в департаменте.

Из-за ожидаемого снегопада в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 09:00 12 февраля до 09:00 следующего дня. В этот период прогнозируется снег, местами в Московской области не исключен сильный снегопад. Более того, возможно налипание мокрого снега на провода и деревья.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

Читайте также


транспортпогодагород

Главное

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика