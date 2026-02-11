Москвичей призвали пересесть на метро 12 февраля из-за неустойчивой погоды

Фото: Москва 24/Анна Селина

Жителям и гостям Москвы рекомендуется 12 февраля пересесть на городской транспорт, в первую очередь метро, из-за неустойчивой погоды. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Утром и днем ожидаются мокрый снег и потепление, а вечером – резкое похолодание. Кроме того, может образоваться гололедица.

Ведомство посоветовало автомобилистам не выезжать в часы пик, снижать скорость и увеличивать дистанцию на дороге, избегать резких маневров, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

"Берегите себя и других участников движения!" – призвали в департаменте.

Из-за ожидаемого снегопада в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 09:00 12 февраля до 09:00 следующего дня. В этот период прогнозируется снег, местами в Московской области не исключен сильный снегопад. Более того, возможно налипание мокрого снега на провода и деревья.