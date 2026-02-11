Форма поиска по сайту

11 февраля, 17:12

Спорт

ОКР представил олимпийского мишку в качестве нового талисмана

Фото: телеграм-канал "ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА"

Олимпийский комитет России (ОКР) обновил и представил образ олимпийского мишки 1980 года в качестве нового талисмана. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу российского Минспорта.

"Решение об обновлении талисмана олимпийской сборной стало взвешенным компромиссом между уважением к традициям и потребностью в современном визуальном языке", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что новый талисман создает эмоциональную привязку. Идея его создания принадлежит министру спорта, председателю ОКР Михаилу Дегтярeву.

Талисман воплощает ключевые ценности – силу, добродушие и спортивный характер. Обновление олимпийского мишки 1980 года позволило почтить историю и сохранить связь поколений, а также создать яркий и запоминающийся образ.

При этом российские спортсмены не могут демонстрировать талисман на зимних Играх 2026 года в Италии из-за участия в нейтральном статусе.

ОКР в январе зарегистрировал в Роспатенте единый талисман сборной России. Заявка была подана в июле 2025 года. Талисман представляет собой бурого медведя, на груди у которого размещена медаль с логотипом комитета.

