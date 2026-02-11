Форма поиска по сайту

Новости

11 февраля, 17:54

Технологии

Владельцы iPhone 17 Pro пожаловались на появление трещин рядом с блоком камер

Фото: 123RF.com/kesu87

Некоторые владельцы iPhone 17 Pro столкнулись с появлением трещин в корпусе своих устройств в области блока камер. Об этом сообщает AppleInsider.ru, ссылаясь на жалобы пользователей в соцсетях.

Согласно опубликованным снимкам, повреждения возникают в зоне пластиковых вставок между модулем камер и металлическим корпусом. Данные вставки также служат для размещения антенн беспроводной связи.

Причем владельцы заверяют, что их устройства использовались аккуратно и не подвергались падениям или другим воздействиям. Отмечается, что характер повреждений на разных устройствах выглядит одинаково и проявляется в одном и том же месте.

Среди возможных причин выделяют производственные дефекты, а также сочетание металла и полимеров в конструкции, которые могут по-разному реагировать на нагрев. Вместе с тем не исключены другие факторы, в числе которых падение или точечное давление, например, от жестких чехлов.

Немногим ранее стала известна дата выхода нового iPhone 17e. Смартфон будет представлен в четверг, 19 февраля. По данным источников немецкого издания Macwelt, выбор именно этого дня недели является нестандартным для Apple, поскольку традиционно компания проводит анонсы по вторникам и средам.

Отдельного презентационного мероприятия не планируется: компания ограничится публикацией официального пресс-релиза на своем сайте.

