Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 15:30

Общество

В Москве зафиксировали спрос на аренду малогабаритных квартир

В Москве зафиксировали спрос на аренду малогабаритных квартир

В Москве стартовал творческий конкурс, приуроченный ко дню рождения Александра Суворова

Температура воздуха в Москве 23 июля составит 25 градусов

"Доктор 24": стоматолог рассказал, когда стоит пользоваться ирригатором

Московский опыт семейной медиации распространят по всей России

"Утро": пасмурная погода с просветами и небольшой дождь ожидаются в Москве 23 июля

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 90% 23 июля

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 738 мм ртутного столба 23 июля

Врачи заявили, что солнцезащитные очки с маркетплейсов могут вызывать слепоту

Духовно-нравственную культуру России будут изучать в школах с 2026 года

В Москве зафиксирован спрос на аренду малогабаритных квартир. В столице предлагают студии площадью от 6 квадратных метров, стоимость аренды которых достигает 50 тысяч рублей в месяц.

Такие квартиры, несмотря на минимальный метраж, пользуются спросом у молодых людей, студентов и сотрудников, снимающих жилье в складчину. Главным преимуществом называют расположение в центре города и доступность метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществонедвижимостьвидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваАнастасия Тареева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика