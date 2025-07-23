В Москве зафиксировали спрос на аренду малогабаритных квартир

В Москве зафиксирован спрос на аренду малогабаритных квартир. В столице предлагают студии площадью от 6 квадратных метров, стоимость аренды которых достигает 50 тысяч рублей в месяц.

Такие квартиры, несмотря на минимальный метраж, пользуются спросом у молодых людей, студентов и сотрудников, снимающих жилье в складчину. Главным преимуществом называют расположение в центре города и доступность метро.

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