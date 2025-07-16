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16 июля, 15:30

Город

Выставка работ лауреатов конкурса "Волшебный мир русской сказки" стартовала на "Винзаводе"

Выставка работ лауреатов конкурса "Волшебный мир русской сказки" стартовала на "Винзаводе"

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На "Винзаводе" представили работы победителей Всероссийского детского конкурса "Волшебный мир русской сказки". Через творчество участники должны были показать, как они видят фольклорные сюжеты и их героев.

Экспозиция занимает около 2,5 тысячи квадратных метров. Там можно увидеть несколько сказочных миров, школьные классы, где рассказывают о различных направлениях и аспектах сказочных миров, а также импровизированное болото.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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