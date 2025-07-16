16 июля, 15:30Город
Выставка работ лауреатов конкурса "Волшебный мир русской сказки" стартовала на "Винзаводе"
На "Винзаводе" представили работы победителей Всероссийского детского конкурса "Волшебный мир русской сказки". Через творчество участники должны были показать, как они видят фольклорные сюжеты и их героев.
Экспозиция занимает около 2,5 тысячи квадратных метров. Там можно увидеть несколько сказочных миров, школьные классы, где рассказывают о различных направлениях и аспектах сказочных миров, а также импровизированное болото.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.