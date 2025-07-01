Психолог Карпов: подростки в 16 не могут здраво оценить важность вступления в брак

В России призвали снизить брачный возраст с 18 до 16 лет. Насколько целесообразна такая инициатива, разбиралась Москва 24.

"Помочь, а не ставить преграды"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России необходимо изменить минимальный возраст вступления в брак, понизив его с 18 до 16 лет. С такой идеей в беседе с изданием "Абзац" выступил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.

По его мнению, мера упростит бюрократические процедуры для молодых людей, желающих зарегистрировать свои отношения. Плюс это позволит стимулировать рождаемость, убежден парламентарий.

"Сегодня тысячи юных девочек становятся матерями, но при этом не могут официально создать семью, получить государственную поддержку и социальные гарантии. Это несправедливо и усугубляет их положение", – указал Иванов.





Михаил Иванов депутат Брянской областной думы Ранние браки – это не просто формальность. Это вопрос ответственности, духовных ценностей и демографического будущего страны. Если молодые люди готовы создать семью, государство должно им в этом помочь, а не ставить преграды.

При этом законодательные нормы, позволяющие оформить брак до 18 лет, уже предусмотрены. В частности, сделать это в 16 можно при наличии уважительных причин, которые устанавливаются в каждом субъекте отдельно, сказано в Семейном кодексе.

В некоторых регионах порог еще ниже. К примеру, роспись в 14 лет допускается в Чеченской Республике, Московской, Калужской, Тамбовской областях. В 15 процедура возможна, в частности, в Мурманской области, Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Основания для регистрации отношений также устанавливаются местными властями.

Запроса нет

Предложение снизить брачный возраст является попыткой вызвать ажиотаж в новостном поле. Сама же суть замысла противоречит общественным нормам, заявил телеканалу Москва 24 зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.





Виталий Милонов зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ранние союзы уже сейчас допускаются, но в виде исключения, когда произошла, например, беременность. И для этого обязательно согласие родителей. Просто так разрешать с 16 лет жениться – безрассудно. Потому что, по сути, это будут официальные отношения между подростками, которые еще недостаточно ответственны в своих поступках.

"По итогу может сложиться поверхностное отношение к институту семьи, как к некой дружбе, когда сегодня у вас все хорошо, а завтра вы расстались. Но семья – это то, что нужно стремиться закрепить и иметь на всю жизнь, а не некие отношения со штампом в паспорте", – добавил депутат.

Подростковый психолог Никита Карпов, в свою очередь, подчеркнул в разговоре с Москвой 24, что разрешать вступать в брак с 16 лет нецелесообразно. Он объяснил это тем, что в таком возрасте молодые люди не способны мыслить стратегически.





Никита Карпов подростковый психолог Формально к 17–19 годам заканчивается гормональная буря, но дальше происходит дозревание мозга до взрослого состояния. Только к 25 окончательно формируется префронтальная кора, которая отвечает за прогнозирование, временную перспективу и способность оценивать последствия своих решений.

Плюс у самой молодежи, как правило, нет желания узаконивать отношения. По словам психолога, в юности брак нередко воспринимается как атрибут "скучной взрослой жизни".

"Я не слышу запрос от подростков: "Как грустно, что нам нельзя жениться с 16". Поэтому такое решение (о снижении брачного возраста. – Прим. ред.) скорее расширяет поле возможностей для тех, кто хочет сделать что-то демонстративно или по глупости", – сказал эксперт.

Карпов не исключил, что в единичных случаях юноши и девушки действительно могут думать о свадьбе. Однако невозможность зарегистрировать свой союз без согласия родителей никак им не помешает, заключил эксперт.