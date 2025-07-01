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01 июля, 15:30

Экономика

Центробанк ужесточил правила выдачи ипотеки

Центробанк ужесточил правила выдачи ипотеки

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Центробанк обновил требования по выдаче ипотеки. С 1 июля вступили в силу новые положения ипотечного стандарта и ужесточаются так называемые макропруденциальные лимиты для банков.

Меры направлены на то, чтобы ограничить выдачу таких займов слишком закредитованным заемщикам, снизить риски для банковской системы и повысить устойчивость рынка.

Теперь банки не смогут выдавать новые кредиты или предлагать рефинансирование тем заемщикам, у которых на обслуживание долгов уходит более 80% дохода. Для таких клиентов получение ипотеки становится практически невозможным.

По словам экспертов, эти ограничения способствуют финансовой стабильности – как для самих заемщиков, так и для банков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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