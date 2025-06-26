Эксперт Багатурия: получение компенсации за срыв сдачи жилья может занять до года

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

За срыв сроков сдачи жилья с застройщика можно взыскать компенсацию, однако весь процесс может занять до года. Об этом в разговоре с Москвой 24 рассказал адвокат Вадим Багатурия.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) сообщили, что 10% жилья в России строится с нарушением сроков ввода. По данным аналитиков, причина заключается в нехватке денег у девелоперов.

Вадим Багатурия отметил, что компенсация за срыв сроков рассчитывается по определенной формуле, учитывающей стоимость квартиры, ключевую ставку Банка России и количество дней просрочки. Сам процесс взыскания необходимо начинать с оформления досудебной претензии к застройщику.

"Если он откажет в ее удовлетворении, нужно обращаться в суд. Весь процесс займет примерно год. Затем, если на счетах застройщика будут деньги, есть все шансы их взыскать. Может быть начислена сумма от 1 до 3% от общей стоимости договора, однако суды часто снижают эту сумму. Поэтому предсказать, сколько потребитель может получить за просрочку, весьма сложно", – почеркнул эксперт.





Вадим Багатурия адвокат Допустим, если квартира стоит 10 миллионов рублей и просрочка составила полгода или год, есть шансы получить примерно миллион.

Кроме того, получить компенсацию можно и за ненадлежащее качество строительства.

"При приемке жилья можно заметить недостатки, например кривые стены, неправильно проложенные коммуникации, испорченные окна и так далее. В таком случае проводится строительная экспертиза, по результатам которой рассчитывается компенсация. Заключение направляется в суд, а в случае досудебной экспертизы – заказчику", – заключил Багатурия.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что объем построенного в 2025 году жилья в Москве увеличился более чем на 40%. Также он подчеркнул, что до конца 2025 года в столице планируется построить 5,2 миллиона квадратных метров жилья.

