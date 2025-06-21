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Новости

21 июня, 07:15

Мэр Москвы

Мэр Москвы: столица стала лидером России по состоянию инвестклимата

Мэр Москвы: столица стала лидером России по состоянию инвестклимата

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Москва – лидер национального рейтинга состояния инвестклимата. Как отметил Сергей Собянин, это стало возможным, в том числе благодаря комплексной поддержке, которую город оказывает бизнесу.

По словам мэра, региональным властям необходимо создавать благоприятные условия для ведения бизнеса – это поможет привлечь инвестиции. Благодаря такому конструктивному диалогу между властью и предпринимателями повысится доход и качество жизни граждан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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