21 июня, 07:15Мэр Москвы
Мэр Москвы: столица стала лидером России по состоянию инвестклимата
Москва – лидер национального рейтинга состояния инвестклимата. Как отметил Сергей Собянин, это стало возможным, в том числе благодаря комплексной поддержке, которую город оказывает бизнесу.
По словам мэра, региональным властям необходимо создавать благоприятные условия для ведения бизнеса – это поможет привлечь инвестиции. Благодаря такому конструктивному диалогу между властью и предпринимателями повысится доход и качество жизни граждан.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.