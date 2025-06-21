Мэр Москвы: столица стала лидером России по состоянию инвестклимата

Москва – лидер национального рейтинга состояния инвестклимата. Как отметил Сергей Собянин, это стало возможным, в том числе благодаря комплексной поддержке, которую город оказывает бизнесу.

По словам мэра, региональным властям необходимо создавать благоприятные условия для ведения бизнеса – это поможет привлечь инвестиции. Благодаря такому конструктивному диалогу между властью и предпринимателями повысится доход и качество жизни граждан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.