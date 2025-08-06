Форма поиска по сайту

06 августа, 14:30

Экономика

Эксперты рассказали о новых способах международных расчетов

Из-за санкций против России традиционная система международных расчетов оказалась разрушена. Для решения новых задач бизнесу понадобились современные и технологичные инструменты. Об этом рассказал заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев.

Банк принял решение об организации компании А7 менее года назад. За это время А7 заняла лидирующее положение по объему и качеству предоставляемых услуг, а также по цене.

Генеральный директор компании А7 Илан Шор отметил, что офис предоставляет не только услуги трансграничных переводов и внешнеэкономической деятельности, но и широкий спектр банковских продуктов, включая страхование, микрокредитование, услуги негосударственных пенсионных фондов и быстрые переводы.

