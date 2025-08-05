В Госдуме предложили создать госпрограмму спортивного кешбэка

В Госдуме предложили создать государственную программу спортивного кешбэка. Соответствующее обращение отправили премьер-министру России Михаилу Мишустину.

По мнению авторов инициативы, это позволит развивать туризм, особенно в малых и средних городах, поскольку многие будут посещать матчи и другие события. Еще они отметили, что эту госпрограмму можно развивать по аналогии с туристической, по которой россиянам компенсируют часть расходов на путешествие.

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