В России временно запретили ввоз некоторых китайских грузовиков

В России временно запретили ввоз ряда китайских грузовиков. Причиной такого решения стало нарушение требований безопасности. Проблемы в работе систем автомобилей выявил Росстандарт в ходе проверки.

В ведомстве подчеркнули, что большинство нарушений представляют угрозу жизни водителей и пассажиров. Официальным представителям выдали предписания, а дилеры приостановили продажи таких машин.

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