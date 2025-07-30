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30 июля, 16:30

Экономика

В России временно запретили ввоз некоторых китайских грузовиков

В России временно запретили ввоз некоторых китайских грузовиков

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В России временно запретили ввоз ряда китайских грузовиков. Причиной такого решения стало нарушение требований безопасности. Проблемы в работе систем автомобилей выявил Росстандарт в ходе проверки.

В ведомстве подчеркнули, что большинство нарушений представляют угрозу жизни водителей и пассажиров. Официальным представителям выдали предписания, а дилеры приостановили продажи таких машин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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