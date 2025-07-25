С 2026 года в России ужесточат правила оформления рассрочки

С 2026 года в России изменятся правила оформления рассрочки. Нововведения вступят в силу 1 апреля – соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении. Согласно новым требованиям, беспроцентную рассрочку можно будет получить максимум на шесть месяцев, а с 2028 года этот срок сократят до четырех месяцев.

Если сумма покупки в рассрочку превышает 50 тысяч рублей, информация о долговой нагрузке покупателя будет направляться в бюро кредитных историй. Новые правила коснутся и сервисов с оплатой частями без переплат. Продавцам запретят устанавливать разные цены на товар в рассрочку и за наличные, скрывая проценты.

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