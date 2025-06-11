ЦБ призвал банки ограничить риски при продаже квартир в рассрочку

Центробанк России рекомендовал банкам ограничить риски при продаже жилья в рассрочку. Поводом стали данные за первый квартал 2025 года: все больше россиян выбирают именно такой способ покупки квартир в новостройках.

Как сообщил экономический эксперт Евгений Беляков, объем рынка рассрочек уже превышает триллион рублей. В ЦБ отмечают, что рассрочка может быть не менее рискованной, чем ипотека.

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