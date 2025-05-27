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27 мая, 15:30

Экономика

В Москве доля альтернативных сделок на вторичном рынке жилья достигла 70%

В Москве доля альтернативных сделок на вторичном рынке жилья достигла 70%

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В Москве доля альтернативных сделок, при которых продажа одной квартиры напрямую связана с покупкой другой, на вторичном рынке жилья достигла 70%. Это рекордный показатель за последние 5 лет.

Альтернативные сделки подразумевают схему, при которой взамен выставленной на продажу квартиры собственник сразу приобретает другое жилье. Такие сделки были популярны раньше из-за недоступности ипотеки. После отмены льготной ипотеки и периода высоких ставок этот фактор снова актуален.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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