Китайский бренд Li Auto запретил "серые" поставки в Россию

Один из самых популярных автопроизводителей из Китая – компания Li Auto – с 15 мая запретил "серый" импорт своих автомобилей в Россию. Теперь приобрести модели этой марки можно только у официальных дилеров.

Как отмечают специалисты, это обеспечит покупателям доступ к заводской гарантии, сертифицированному сервису и прозрачному ценообразованию. По словам экспертов, официальные поставки означают адаптацию автомобилей под российские условия, регулярные обновления программного обеспечения и возможность обслуживаться в разных регионах страны.

Компания также планирует бороться с нелегальной рекламой и рассматривала идею блокировки мультимедийных систем у автомобилей, ввезенных по "серым" схемам.

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