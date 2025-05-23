Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 19:30

Транспорт

Китайский бренд Li Auto запретил "серые" поставки в Россию

Китайский бренд Li Auto запретил "серые" поставки в Россию

Новости Москвы: более 24 млн поездок совершили со станции Сколково МЦД-1

Артисты Театра сатиры поздравили московское метро с 90-летием

В России появился список авто, которые можно использовать по закону о локализации такси

Новости регионов: первый самолет приземлился в новом аэропорту космодрома Восточный

Пропускная способность Кутузовского проспекта выросла на 20% после переразметки

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 23 мая

Оплата по биометрии станет доступна на всех турникетах метро до конца 2025 года

"Мой район. Новости": пассажиров с детьми обяжут размещать на соседних местах в самолете

"Это Москва. Инфраструктура": автобус из детства

Один из самых популярных автопроизводителей из Китая – компания Li Auto – с 15 мая запретил "серый" импорт своих автомобилей в Россию. Теперь приобрести модели этой марки можно только у официальных дилеров.

Как отмечают специалисты, это обеспечит покупателям доступ к заводской гарантии, сертифицированному сервису и прозрачному ценообразованию. По словам экспертов, официальные поставки означают адаптацию автомобилей под российские условия, регулярные обновления программного обеспечения и возможность обслуживаться в разных регионах страны.

Компания также планирует бороться с нелегальной рекламой и рассматривала идею блокировки мультимедийных систем у автомобилей, ввезенных по "серым" схемам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтоэкономикавидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика