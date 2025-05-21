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21 мая, 14:15

Транспорт

Пассажиры спели хиты русского рока на станции метро "Курская" в Москве

Пассажиры спели хиты русского рока на станции метро "Курская" в Москве

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Пассажиры спели хиты русского рока под аккомпанемент 10 виолончелей на станции метро "Курская" в Москве. Акцию приурочили к 90-летнему юбилею московского метро.

Виолончелисты Национального филармонического оркестра России под управлением дирижера Владимира Спивакова составили программу концерта из самых известных песен групп "Кино", "Ария", "Танцы минус", "Чиж&Co" и других.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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