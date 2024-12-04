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Новости

04 декабря, 08:00

В мире

Новости мира: таксисты Парижа устроили забастовку и заблокировали движение в центре города

Новости мира: таксисты Парижа устроили забастовку и заблокировали движение в центре города

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Сотни таксистов Парижа устроили забастовку и заблокировали движение в центре города. Они выступают против соглашения о снижении цен на медицинские перевозки. Теперь стоимость поездки для пациентов больниц будет рассчитываться не по таксометру, а по тарифу, установленному кассой медицинского страхования. Таксисты уверены, что это сильно ударит по их доходу. Как сообщают СМИ, в акции приняли участие более 500 водителей, они жгли фаеры и мусор на проезжей части, а также выкрикивали лозунги.

Турецкий Мармарис тонет из-за проливных дождей. Они накрыли регион во вторник и шли сутки без перерыва. Этой ночью жители столкнулись с наводнениями. Первые этажи зданий затопило, а городские дороги теперь завалены камнями. Передвигаться трудно не только на транспорте, но и пешком. О пострадавших не сообщается.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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