Spiegel: спецпредставитель Трампа по Украине столкнется с невыполнимой задачей

Фото: ТАСС/Zuma/CNP via ZUMA Wire

Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп назначил спецпредставителем по Украине, столкнется с "практически невыполнимой задачей". Об этом пишет Der Spiegel.

В материале отмечается, что Келлогу предстоит найти сделку, которая бы в равной степени устроила обе стороны, что на текущий момент выглядит почти невозможным.

Кроме того, положение для Келлога усложняется тем, что Трамп в ходе своей предвыборной гонки неоднократно давал громкие обещания о том, что закончит конфликт на Украине за сутки.

Ранее СМИ писали, что помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц рассматривает ряд предложений по урегулированию конфликта на Украине, в том числе прекращение огня на период переговоров.

Среди предложений есть и предусматривающее сохранение за Россией утраченных Украиной территорий в обмен на членство страны в НАТО. При этом в окружении Трампа мало людей, поддерживающих идею приглашения Украины в Альянс в ближайшее время.

Россия неоднократно подчеркивала, что мирные переговоры должны проводиться с учетом реалий сегодняшнего дня и положения на фронте. В частности, Владимир Путин отмечал, что страна настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине на базе уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле.

