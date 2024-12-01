Новости мира: дожди привели к сильному наводнению в Греции

Непрекращающиеся дожди привели к сильнейшему наводнению в Греции. Многие населенные пункты курортного Родоса затоплены. Синоптики назвали ситуацию катастрофической. Реки вышли из берегов, дороги ушли по воду, автомобили буквально снесло потоками. Жителей попросили оставаться дома.

Неспокойная обстановка сохраняется в Сирии. Там правительственные войска совместно с российскими ВКС отражают атаку террористов. Только за прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по местам скопления боевиков. Наступление под Алеппо удалось сорвать. Военная авиация разбомбила колону бронетехники экстремистской группировки. Массированную атаку на правительственные войска террористы начали несколько дней назад.

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