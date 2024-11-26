Новости регионов: полиция Ленобласти закрыла крупную подпольную нарколабораторию

Полицейские закрыли крупную подпольную нарколабораторию в Ленинградской области. На месте оперативники нашли 500 килограммов мефедрона стоимостью 1,5 миллиарда рублей. Все оборудование и материалы изъяли.

Тем временем в одной из квартир Хабаровска провалилась печь. Это произошло, когда хозяин жилья решил снять ее, чтобы показать трещины сотрудникам коммунальных служб. В тот момент печь обрушилась вниз к соседям.

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