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28 ноября, 22:00

Происшествия

Новости мира: сильный град с ветром обрушился на четыре провинции Аргентины

Новости мира: сильный град с ветром обрушился на четыре провинции Аргентины

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В Аргентине сильный град со шквалистым ветром обрушился сразу на четыре провинции. Пострадали многие районы, повреждены сельскохозяйственные посадки. Местные СМИ заявляют, что впервые в истории страны град накрыл такую большую ​​территорию. При этом сейчас в Аргентине температура днем достигает 30 градусов.

Северные провинции Китая на границе с Россией накрыла снежная буря. Там выпало рекордное количество осадков. Теперь местные жители с трудом могут найти и откопать свои автомобили на парковках. Снежная погода не повлияла на движение по международному автомобильному мосту из российского Благовещенска в китайский Хэйхэ. Специалисты устраняют последствия непогоды, важная транспортная переправа работает в штатном режиме.

Непогода в секторе Газа лишила крова тысячи палестинцев. Лагеря беженцев заливают дожди, затоплены уже больше 10 тысяч палаток. В основном пострадали те, что расположены в прибрежных районах. В зоне риска подтопления находятся еще около 500 тысяч жителей анклава.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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