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01 декабря, 09:30

Происшествия

Новости регионов: школьница провалилась в ледяную воду на озере во Владивостоке

Новости регионов: школьница провалилась в ледяную воду на озере во Владивостоке

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Во Владивостоке две школьницы решили испытать на прочность лед местного озера. Девочки увидели в корке воздушный пузырь и решили разбить его. В результате одна из девочек по пояс провалилась в ледяную воду. Спасла ее только широкая куртка, которой она зацепилась за кромку. Выбраться пострадавшей удалось самостоятельно. В мокрой одежде она отправилась домой.

В Крыму зажглась первая елка. Новогоднее дерево украсило набережную Ялты. В этом году главным цветом елки стал синий.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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