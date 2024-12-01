Новости регионов: школьница провалилась в ледяную воду на озере во Владивостоке

Во Владивостоке две школьницы решили испытать на прочность лед местного озера. Девочки увидели в корке воздушный пузырь и решили разбить его. В результате одна из девочек по пояс провалилась в ледяную воду. Спасла ее только широкая куртка, которой она зацепилась за кромку. Выбраться пострадавшей удалось самостоятельно. В мокрой одежде она отправилась домой.

В Крыму зажглась первая елка. Новогоднее дерево украсило набережную Ялты. В этом году главным цветом елки стал синий.

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