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29 ноября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: пожар произошел на складе с лакокрасочной продукцией в Уфе

Новости регионов: пожар произошел на складе с лакокрасочной продукцией в Уфе

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Башкирские спасатели тушили крупный пожар в ночь на 29 ноября. В Уфе загорелся склад с лакокрасочной продукцией. Пламя охватило 2 тысячи квадратных метров, к тушению привлекли 52 спасателя и 16 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Пожарные ликвидировали возгорание и не допустили перехода огня на соседние здания. Данных о пострадавших не поступало.

Тем временем Следственный комитет опубликовал видео с места крупного ДТП в Перми. Автобус врезался в столб, вылетел в овраг и загорелся. Два десятка пассажиров смогли выбраться самостоятельно. Пострадали три человека, среди них – водитель, которому стало плохо за рулем. Он потерял сознание, что, предварительно, и стало причиной аварии. Обстоятельства происшествия устанавливаются, возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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