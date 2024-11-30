Новости регионов: спасатели помогли шестерым рыбакам на льдине в Татарстане

Спасатели помогли шестерым рыбакам в Татарстане, которые оказались на отколовшейся льдине посреди реки Кама. Медицинская помощь не потребовалась.

С 1 декабря в Ростове-на-Дону приостановят выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь. Причина в нехватке социальных объектов. Врио главы также поручил провести инвентаризацию всех ранее выданных разрешений.

Пожар произошел в главной библиотеке Луганска. Огонь чуть не уничтожил книжный фонд. Спасатели эвакуировали из здания 3 человек и оперативно потушили пожар. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

