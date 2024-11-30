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Новости

30 ноября, 19:15

Происшествия

Новости регионов: спасатели помогли шестерым рыбакам на льдине в Татарстане

Новости регионов: спасатели помогли шестерым рыбакам на льдине в Татарстане

Ночной клуб на Складочной улице в Москве закрыт после рейда МВД

Автомобиль загорелся на проспекте Багратиона

Новости регионов: здание главной библиотеки загорелось в Луганске

Мужчина похитил двух подростков и вымогал у них деньги в Москве

Столичные правоохранители провели рейд по ночным клубам в ночь на 30 ноября

Новости мира: россиянка погибла во время шторма в Таиланде

Россияне, находящиеся на борту круизного лайнера SH Diana, объявили голодовку

Спасатели ликвидировали пожар в складском хабе в Видном

Несколько автомобилей столкнулись на 95-м километре МКАД

Спасатели помогли шестерым рыбакам в Татарстане, которые оказались на отколовшейся льдине посреди реки Кама. Медицинская помощь не потребовалась.

С 1 декабря в Ростове-на-Дону приостановят выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь. Причина в нехватке социальных объектов. Врио главы также поручил провести инвентаризацию всех ранее выданных разрешений.

Пожар произошел в главной библиотеке Луганска. Огонь чуть не уничтожил книжный фонд. Спасатели эвакуировали из здания 3 человек и оперативно потушили пожар. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоКарина Ильина
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