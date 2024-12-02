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Новости

02 декабря, 08:00

Происшествия

Новости мира: более 100 правоохранителей пострадали во время протестов в Тбилиси

Новости мира: более 100 правоохранителей пострадали во время протестов в Тбилиси

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Более 100 правоохранителей пострадали во время протестов в Тбилиси, сообщает МВД Грузии. Минувшей ночью ранения получили более 20 сотрудников, так как митингующие запускали в них фейерверки, кидали камни, петарды и бутылки с зажигательной смесью.

Тем временем действующий президент США Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера. Причем ранее он неоднократно заявлял, что не будет вмешиваться в судебный процесс. Свое нынешнее решение Байден-старший аргументировал тем, что обвинения против сына – это попытка сломить его самого.

Между тем два человека погибли в результате циклона, который обрушился на ряд островов в Греции. Ураганный ветер повалил сотни деревьев, а сильные ливни привели к наводнениям. На курортном Родосе затопленными оказались многие населённые пункты, а припаркованные автомобили смывало водой.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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