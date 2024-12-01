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01 декабря, 15:15

Происшествия

Новости регионов: кровля горящего цеха обрушилась в Екатеринбурге

Новости регионов: кровля горящего цеха обрушилась в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге обрушилась кровля горящего цеха по производству полистирола. Площадь обрушения составила 400 квадратных метров. МЧС продолжает наращивать группировку на месте ЧП. Туда следует пожарный поезд. Известно об одном пострадавшем. Еще 70 человек выбрались самостоятельно.

В Челябинске произошла коммунальная авария. Из-под земли забил фонтан высотой в несколько этажей. Два дома остались без воды. По словам местных жителей, такая ситуация повторяется из года в год.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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