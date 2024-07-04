Новости регионов: попавшая под лавину девушка скончалась в больнице

Девушка, которая попала под лавину в Сочи, погибла. В момент ЧП от удара ее отбросило почти на 10 метров. Девушку эвакуировали с высоты более двух тысяч метров, но спасти не смогли – она скончалась в больнице от тяжелых травм. Все произошло на глазах у матери погибшей. Ее тоже накрыло лавиной, но она выжила.

Тем временем в Кузбассе пьяный водитель опрокинул автобус с 30 пассажирами, выполнявший междугородний рейс Юрга – Кемерово. На одном из участков дороги водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В итоге травмы получили 15-летняя девушка и виновник аварии. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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