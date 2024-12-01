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Новости

01 декабря, 23:30

Происшествия

Новости мира: в Тбилиси спецназ применил водометы для сдерживания протестующих

Новости мира: в Тбилиси спецназ применил водометы для сдерживания протестующих

Российская туристка завершила голодовку, которую начала из-за сорванного тура в Антарктиду

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Протестующие в Тбилиси устроили поджог в здании парламента

В Тбилиси спецназ применил водометы для сдерживания протестующих у парламента Грузии. Очередной митинг начался этим вечером. Сторонники оппозиции били по ограждению и забрасывали здание петардами, целясь в окна. Спецназу удалось оттеснить участников митинга.

Два человека погибли в результате циклона, который обрушился на ряд островов в Греции. Ураганный ветер повалил сотни деревьев, а сильные ливни привели к наводнениям.

Штормовой циклон бушует на юге Индии. По данным метеорологов, сильные дожди в сочетании с порывистым ветром обрушились на города. Уже затоплены несколько районов – люди покидают свои дома. Местным жителям рекомендовано оставаться в своих домах, рыбакам запрещено выходить в море. Власти закрыли все пляжи, приостановлено движение поездов.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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