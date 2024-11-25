Le Monde: Европа вернулась к идее отправки войск Киеву

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Страны Евросоюза вернулись к обсуждению отправки войск или бойцов частных военных компаний (ЧВК) на Украину. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на неназванные источники.

Как утверждают журналисты, дискуссия возобновилась после визита во Францию премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

"Между Британией и Францией ведутся переговоры о сотрудничестве в области обороны, в частности, с целью создания твердого ядра союзников в Европе, сосредоточенных на Украине и безопасности Европы в широком смысле", – рассказал изданию источник из сферы обороны Британии.

По информации СМИ, разговоры об отправки европейских войск на территорию Украины связаны с возможным отказом избранного президента США Дональда Трампа от военной поддержки после вступления в должность в январе следующего года. При этом газета подчеркивает, что ни французские, ни британские власти еще не дали разрешения на отправку войск или бойцов ЧВК на Украину.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахна заявил, что Европейскому союзу необходимо направить военные силы на Украину из-за мирного соглашения, которое было предложено Трампом. Как он отметил, переброска военных сил сможет укрепить любое мирное соглашение.

Кроме того, министр назвал членство НАТО для Украины "реальной гарантией безопасности". Он считает, что если Вашингтон при администрации Трампа откажет в этом, то отправка военных сил на Украину окажется единственной гарантией безопасности.