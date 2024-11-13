Блинкен заявил, что НАТО подготовит Украину для продолжения конфликта с РФ в 2025 году

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НАТО планирует оказать Киеву военную помощь, которой было бы достаточно для продолжения боевых действий. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время встречи с генсеком Альянса Марком Рютте.

"Сегодня все внимание уделялось прежде всего тому, что мы могли бы сделать, чтобы убедиться, что Украина будет в наиболее крепком, насколько это возможно, состоянии в 2025 году", – цитирует Блинкена ТАСС.

Ранее Блинкен провел закрытую встречу с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. На встрече обсуждались военная и экономическая помощь США и продолжающиеся дипломатические усилия в поддержку Киева, а также предстоящие дипломатические мероприятия, среди которых конференции в поддержку "формулы мира" Украины.