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06 ноября, 07:30

Наука

Российские ученые будут искать признаки жизни на Венере

Российские ученые будут искать признаки жизни на Венере

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Российские ученые займутся поиском жизни на Венере. Исследователи намерены отправить к планете четыре аппарата. По их мнению, в облачном слое на высоте около 50 километров возможно существование бактерий.

При этом на поверхности Венеры жизнь в традиционном понимании невозможна, поскольку температура там достигает 500 градусов. Однако на планете могут существовать иные формы жизни, в том числе не основанные на углероде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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