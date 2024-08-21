Сергунина: к 95-летию Московского планетария проведут фестиваль научного кино

Фото: пресс-служба Московского Планетария

Международный фестиваль научного кино, который пройдет с 7 по 10 ноября, будет приурочен к юбилею столичного планетария, которому в этом году исполнится 95 лет. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Горожане и туристы увидят 73 картины о космосе, природе и нашей истории. Среди них – полнокупольные и широкоформатные фильмы и анимация", – отметила вице-мэр.

В старейшем в РФ и одном из самых больших в мире планетариев представят продукцию из 19 стран, включая РФ, КНР, Сербию, ЮАР и Уругвай. Здесь же проведут премьерные показы работ самого планетария, гости также смогут лицезреть театрализованные постановки, лазерное шоу и выступления музыкальной группы.

Для гостей также выступят сами авторы научных лент, а руководители столичного учреждения расскажут об истории планетария за последнее десятилетие. Желающие смогут посетить экспозиции, где можно увидеть фрагменты метеоритов и образцы грунта Луны и Марса.

Между тем в Москве в девятый раз состоится акция "Ночь кино". Здесь гости и жители Москвы смогут увидеть как отечественные, так и зарубежные фильмы, сериалы и анимационные карты. Мероприятие пройдет 24 августа в рамках Московской международной недели кино.

