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28 ноября, 07:45

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Новости мира: аномальный снегопад обрушился на Южную Корею

Новости мира: аномальный снегопад обрушился на Южную Корею

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Аномальный снегопад обрушился на Южную Корею. Метеорологи назвали его сильнейшим за последнее столетие. В Сеуле он стал самым сильным за всю историю наблюдений. Засыпало не только столицу республики, но и в центральные, восточные и юго-западные регионы страны. По прогнозам синоптиков, непогода продлится еще как минимум сутки.

Два крупнейших международных информагенства со ссылкой на источники в Вашингтоне заявили, что Белый дом призвал Киев снизить мобилизационный возраст до 18 лет и тем самым попытаться повлиять на ситуацию в зоне СВО.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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