Жители Москвы поделились кадрами вечернего тумана

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. В этот раз москвичи прислали видео с туманом в столице. На кадрах видно, как он окутал дома и торговые центры на Ореховом бульваре.

Тем не менее туман может затруднить движение транспорта. Водителям следует быть особенно внимательными: соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.