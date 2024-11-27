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27 ноября, 21:45

Общество

Жители Москвы поделились кадрами вечернего тумана

Жители Москвы поделились кадрами вечернего тумана

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Москвичи сняли на видео игры коммунальщиков

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. В этот раз москвичи прислали видео с туманом в столице. На кадрах видно, как он окутал дома и торговые центры на Ореховом бульваре.

Тем не менее туман может затруднить движение транспорта. Водителям следует быть особенно внимательными: соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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