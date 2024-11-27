Температура в Москве превысит климатическую норму в выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Дневная температура воздуха в Москве в пятницу, субботу и воскресенье, 29, 30 ноября и 1 декабря, вновь поднимется выше климатической нормы и составит примерно 0 градусов, рассказала специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому минимальная температура опустится ненамного – от минус 2 градусов до 0. Однако в четверг, 28-го числа, контроль над погодой возьмет ложбина атлантического циклона.

"Поэтому уже в четверг мы ожидаем осадки, ночью это будет небольшой снежок, днем это будет смешанная фаза. Фон атмосферного давления понизится", – уточнила синоптик в беседе с РИА Новости.

При этом минимальная температура в утренние часы в этот день будет варьироваться от минус 2 до минус 4 градусов, а уже днем она поднимется до 0, заключила Позднякова.

Оставшиеся дни ноября принесут собой мягкое начало зимы. По ночам ожидаются только легкие морозы. Однако снежный покров в мегаполисе может начать расти на 2–3 сантиметра уже к 28 ноября. Выпавший снег может сохраниться до 5 декабря.

Ожидается, что европейская зима пробудет в столице до 2–3 декабря, после чего придут небольшие морозы. Температурный фон будет близок к норме, при этом значительных снегопадов не прогнозируется.

