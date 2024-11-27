Два поезда задерживаются между Владивостоком и Москвой из-за непогоды

Фото: depositphotos/Serjio74b

На Забайкальской железной дороге из-за непогоды задерживаются два поезда, следующие из Владивостока в Москву и обратно, сообщает пресс-служба магистрали.

В частности, поезд № 9 сообщением Владивосток – Москва задерживается на 1 час 4 минуты, а поезд № 10 сообщением Москва – Владивосток – на 2 часа 45 минут. Специалисты принимают все необходимые меры, чтобы ввести поезда в график.

В Благовещенске в ночь на 26 ноября выпало почти три декадные нормы осадков, чего не наблюдалось уже 97 лет. Там сложилась непростая ситуация на дорогах, участились случаи ДТП. В целях обеспечения безопасности в связи с обильными снегопадами было принято решение отменить 11 рейсов междугородних автобусов.

Несколько дней назад в связи с неблагоприятными погодными условиями задерживались поезда двух маршрутов на Московской железной дороге (МЖД).

В субботу, 23 ноября, на фоне непогоды в Калужской области на станции Занозная и участке Сухиничи-Узловые – Барятинская деревья упали на пути. На место направили бригаду железнодорожников, которая очистила инфраструктуру.

Из-за произошедшего на станции Барятинская был задержан поезд № 150 Минск – Самара. Также был задержан пригородный поезд № 6890 Спас-Деменск – Сухиничи-Узловые.