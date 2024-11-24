Два поезда задерживаются на МЖД из-за непогоды

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Поезда двух маршрутов задерживаются на Московской железной дороге в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщается в телеграм-канале МЖД.

Так, 23 ноября на фоне непогоды в Калужской области, на станции Занозная и участке Сухиничи-Узловые – Барятинская, деревья упали на пути. На место направили бригаду железнодорожников, которая в данный момент производит работу по очистке инфраструктуры.

Из-за произошедшего на станции Барятинская был задержан поезд №150 Минск – Самара. Он продолжил свой путь в 17:38 по альтернативному маршруту, через станцию Фаянсовая, с отклонением от графика более чем на 10 часов.

Отмечается, что в поезде обеспечивается комфортный температурный режим, а для пассажиров организовано питание по прибытии на станции Сухиничи-Главные и Тула-Вяземская.

Помимо этого, также был задержан пригородный поезд №6890 Спас-Деменск – Сухиничи-Узловые. Его пассажиры продолжили путь на других видах транспорта.

В МЖД принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства. Специалисты продолжают принимать все необходимые меры для ввода поездов в график.

Ранее движение по трамвайным путям на Красноказарменной улице в Москве приостанавливали из-за аварии. Трамваи временно не ходили в обе стороны. Позже движение общественного транспорта было восстановлено.

Расписание движения поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) изменится 24, 30 ноября и 1 декабря. Это связано с модернизацией инфраструктуры на станции Царицыно.