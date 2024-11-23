Пересадка между станциями "Черкизовская" и МЦК "Локомотив" закроется с 25 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 25 по 30 ноября в связи с ремонтом закроется прямая пересадка между станциями "Черкизовская" и МЦК "Локомотив", сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

Ведомство рекомендовало москвичам пользоваться пересадкой по улице через выходы 1–2 и 5–6.

Накануне сообщалось, что с 25 ноября по 28 декабря и с 13 января по 30 марта 2025 года на участках улиц Большая Остроумовская, Малая Остроумовская и Короленко возле метро "Сокольники" введут ограничение на движение автотранспорта.

На этих улицах будет недоступна одна полоса движения в связи с работами по реконструкции инженерных сетей. Кроме того, на некоторых участках гости и жители столицы не смогут припарковать личный транспорт.