Движение ограничат в районе Лухмановской улицы с 27 ноября до 25 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автомобильное движение ограничат на востоке столицы с 27 ноября до 25 декабря, сообщает Дептранс Москвы.

Ограничение коснется участков Лухмановской улицы и Проектируемого проезда №598. Для проезда будут недоступны от одной до четырех полос. Это связано с проведением строительных работ.

Накануне сообщалось, что с 25 ноября по 28 декабря и с 13 января по 30 марта 2025 года на участках улиц Большая Остроумовская, Малая Остроумовская и Короленко возле метро "Сокольники" введут ограничение на движение автотранспорта.

На этих улицах будет недоступна одна полоса движения в связи с работами по реконструкции инженерных сетей. Кроме того, на некоторых участках гости и жители столицы не смогут припарковать личный транспорт.