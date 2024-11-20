График движения поездов на МЦД-3 изменится 23 и 24 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве в выходные, 23 и 24 ноября, изменится график движения поездов на МЦД-3 из-за модернизации станции "Раменское". Об этом сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

Изменения коснутся Казанского направления. На участке от Ипподрома до Быкова поезда в обоих направлениях будут следовать по одному пути, а некоторые не будут останавливаться на станциях Панки, Томилино, Красково, Удельная, Быково, Ильинская, Кратово, Есенинская, Фабричная и Ипподром.

Департамент отметил, что пассажиры могут уехать или доехать с этих станций с помощью бесплатных пересадок на станциях Выхино, Люберцы, Отдых и Раменское.

Кроме того, от Ипподрома до Быкова будут увеличены интервалы до 1 часа 20 минут, от Быкова до Панки – до 50 минут, от Панки до Казанского вокзала – до 20 минут. Также часть поездов от Панки до Быкова и в обратном направлении проследует по укороченным маршрутам.

Некоторые поезда, следующие по маршруту от станции Раменское до Казанского вокзала, будут останавливаться только на станциях Люберцы и Выхино. Интервалы будут увеличены на станции Митьково, а также там изменится время отправления крайних поездов.

На Ленинградском направлении специалисты увеличат интервалы до 20 минут.

Помимо этого, с 25 по 28 ноября будет изменено расписание пригородных поездов, курсирующих по Ленинградскому направлению Октябрьской железной дороги (ОЖД). Об этом сообщила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

На участке Москва – Зеленоград-Крюково будет приостановлено движение поездов МЦД-3. Также будут отменены некоторые поезда на всем пути следования от Твери до Лихославля и обратно.

Ранее стало известно, что 23 и 24 ноября график движения пригородных поездов Ленинградского направления ОЖД изменится из-за проведения ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры.

Электрички МЦД-3 на участке Москва – Зеленоград-Крюково – Москва будут отправляться по скорректированному графику, некоторые составы отменят. Также часть поездов уберут на участке Клин – Москва, еще часть проследует с отменой остановок.