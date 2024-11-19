Расписание поездов изменится на Ленинградском направлении ОЖД 23–24 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

График движения пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится 23 и 24 ноября из-за проведения ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры. Об этом пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании сообщила в телеграм-канале.

Так, электрички МЦД-3 на участке Москва – Зеленоград-Крюково – Москва будут отправляться по скорректированному графику, некоторые составы отменят. Также часть поездов уберут на участке Клин – Москва, еще часть проследует с отменой остановок.

Ранее сообщалось, что ремонт Ленинградского вокзала в Москве закончат до конца 2025 года. Там создадут современное пространство с новыми сервисами, в том числе социальными.

Сейчас строители занимаются демонтажными работами и проектированием. По плану на первым этаже вокзала сделают проход к поездам, залы ожидания, а также увеличат число мест для пассажиров.