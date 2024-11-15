Движение поездов восстановлено на Ленинградском направлении ОЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Движение пригородных электропоездов на Ленинградском направлении ОЖД восстановлено, сообщает в телеграм-канале Московско-Тверская ППК.

Электрички на участке Москва – Ленинградский вокзал – Клин следуют согласно расписанию.

Ранее сообщалось, что электрички задерживались в сторону станции Москва – Ленинградский вокзал и обратно по техническим причинам. Они опаздывали не больше чем на 40 минут.

Между тем информацию об актуальном движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД" 8 (800) 775-00-00.

Утром 12 ноября аналогичная ситуация сложилась на Ярославском направлении МЖД. Электрички задерживались из-за экстренного торможения состава на участке Щелково – Соколовская, которое предотвратило наезд на человека.

Предварительно установлено, что человек нарушил правила безопасного нахождения на путях. По данным перевозчика, поезду пришлось сделать вынужденную остановку на 15 минут.