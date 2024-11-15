Пригородные поезда задерживаются на Ленинградском направлении ОЖД

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пригородные поезда на Ленинградском направлении ОЖД задерживаются в сторону станции Москва – Ленинградский вокзал и обратно, сообщается в телеграм-канале Московско-Тверской ППК.

Электрички задерживаются по техническим причинам. Они опаздывают не больше чем на 40 минут, железнодорожники принимают необходимые меры, чтобы сократить это время.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД" 8 (800) 775-00-00.

Утром 12 ноября аналогичная ситуация сложилась на Ярославском направлении МЖД. Электрички задерживались из-за экстренного торможения состава на участке Щелково – Соколовская, которое предотвратило наезд на человека.

Предварительно установлено, что человек нарушил правила безопасного нахождения на путях. По данным перевозчика, поезду пришлось сделать вынужденную остановку на 15 минут.

В этот же день несколько поездов по техническим причинам задерживались на МЦД-4.