Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Несколько поездов МЦД-4 задерживаются по техническим причинам, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД).

В связи с ситуацией компания принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства и заверила в том, что принимает необходимые меры для сокращения времени опоздания задержанных составов.

Утром 12 ноября аналогичная ситуация сложилась и на Ярославском направлении МЖД. Электрички задерживались из-за экстренного торможения состава на участке Щелково – Соколовская, которое предотвратило наезд на человека.

Предварительно установлено, что человек нарушил правила безопасного нахождения на путях. По данным перевозчика, поезду пришлось сделать вынужденную остановку на 15 минут.