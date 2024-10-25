Трамваи № 6 задерживаются на Сходненской улице в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трамваи маршрута № 6 задерживаются на Сходненской улице в районе остановки "Улица Фабрициуса". Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Это произошло из-за повреждения контактной сети сторонним транспортным средством. По этой причине маршрут трамваев временно изменен. В период задержек пассажиры могут воспользоваться автобусом, который курсирует от остановки "Братцево" до МЦД Тушинская.

"Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – предупредили в департаменте.

Накануне задерживались пригородные поезда на МЦД-3 Ленинградского направления ОЖД в сторону станции Москва Октябрьская. Электрички опаздывали не более чем на 30 минут. Это было связано с техническими причинами. Железнодорожники приняли необходимые меры, благодаря которым движение поездов вернули в график.

