Пригородные поезда задерживаются на МЦД-3 в сторону Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пригородные поезда задерживаются на МЦД-3 Ленинградского направления ОЖД в сторону станции Москва Октябрьская, сообщается в телеграм-канале Московско-Тверской ППК.

Электрички опаздывают не более чем на 30 минут. Это связано с техническими причинами. Железнодорожники принимают необходимые меры, чтобы сократить время опоздания поездов.

Ранее сообщалось, что движение некоторых пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД), в том числе МЦД-3, изменится с 26 октября. Новое расписание будет действовать в связи с развитием инфраструктуры на станциях Раменское и Люберцы-1.

С 04:00 26 октября до 04:00 25 ноября пройдут масштабные работы по переключению путей и с укладкой восьмистрелочных переводов, реконструкции контактной сети, а также переводу станции на цифровую систему управления движением.