Трамваи двух маршрутов задерживались на улице Стромынке в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Трамваи № 7 и 13 задерживались на улице Стромынке в районе остановки "Трамвайное депо имени Русакова". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Маршруты движения были временно изменены. Сейчас движение трамваев восстановлено.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат на участке местного проезда в районе владения 33 по улице Народного Ополчения. С 25 октября до 15 декабря из-за проведения инженерных работ для движения будет недоступна одна полоса.

Между тем пассажиры совершили более 150 тысяч поездок на новом трамвайном маршруте № 2 в течение почти месяца. Трамваи, которые ходят по нему, проезжают по 3-й Владимирской улице через метро "Шоссе Энтузиастов", "Авиамоторная" и "Площадь Ильича".