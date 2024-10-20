Одну полосу перекроют в местном проезде в районе улицы Народного Ополчения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение транспорта ограничат на участке местного проезда в районе владения 33 по улице Народного Ополчения, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

С 25 октября до 15 декабря из-за проведения инженерных работ для движения будет недоступна одна полоса.

Ранее сообщалось, что несколько участков дорог в ЮВАО, ЗАО и ЮАО будут временно закрыты для проезда. Это объясняется строительством инженерных сетей.

В частности, по одной из полос на участке 3-й Институтской улицы нельзя будет проехать с 21 октября по 20 ноября. Кроме того, с 21 октября нынешнего года по 31 октября 2025-го будет перекрыт участок Берегового проезда. Движение закроют от дома 3 до дома 5, строения 1.

В течение того же времени ограничения будут действовать на участках Берегового и Новофилевского проездов, а также Проектируемого проезда № 2017. Там движение будет перекрыто на нескольких полосах. Также с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025-го водители не смогут припарковаться в Береговом проезде.