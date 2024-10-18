Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пригородные поезда МЦД-3 Ленинградского направления ОЖД задерживаются в сторону станции Клин, сообщается в телеграм-канале Московско-Тверской ППК.

По данным перевозчика, электрички опаздывают по техническим причинам. При этом максимальное время опоздания – не более 40 минут.

В настоящее время железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы сократить время опоздания поездов.

Ранее сообщалось, что расписание поездов Казанского направления МЖД и МЦД-3 было изменено до 21 октября. Это связано с ремонтными работами. Специалисты демонтируют старые рельсошпальные решетки и устанавливают новые, а также подсыпают щебеночной балласт и выправляют пути.